Медведько остановил решение Минприроды о лишении Vanco лицензии

Генеральной прокуратурой вынесен протест к Министерству охраны окружающей природной среды Украины относительно неправомерного приказа об аннулировании специального разрешения на пользование недрами континентального шельфа Черного моря компании «Венко Прикерченская ЛТД»

Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры.

Согласно сообщению, в ходе проверки правомерности аннулирования специального разрешения на пользование недрами континентального шельфа Черного моря Компании «Венко Прикерченская ЛТД» Генеральной прокуратурой установлено, что Министерство охраны окружающей природной среды Украины, вопреки требованиям Кодекса Украины о недрах, без определения правовых оснований приказом от 25 апреля 2008 года незаконно лишил указанную компанию разрешения.

В то же время, обращают внимание в ГПУ, в соответствии с Порядком предоставления в 2008 году специальных разрешений на пользование недрами, утвержденным постановлением правительства от 27.02.08 № 273, Минприроды имеет право аннулировать специальные разрешения только при отсутствии необходимости в дальнейшем пользовании недрами, отказе пользователя участка недр от права пользования, прекращении деятельности юридического лица, пользовании недрами с применением методов и способов, которые негативно влияют на состояние недр, приводят к загрязнению окружающей природной среды или вредным последствиям для здоровья людей, использовании недр не по целевому назначению и др.

Кроме того, отмечают в ГПУ, вопрос аннулирования разрешения специалистами Минприроды предварительно не изучался, какие-либо документы, предшествовавшие выдаче данного приказа, отсутствуют, заседание Межведомственной рабочей комиссии по этому поводу не проведено.

В связи с этим Генеральной прокуратурой Украины 17 мая к Минприроде вынесен протест, которым остановлено действие неправомерного приказа с обязательством его отменить.