Кучма думает, что Ющенко не будет наступать на те же грабли

Бывший Президент Украины Леонид КУЧМА убежден, что досрочных президентских и парламентских выборов не будет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня журналистам в Киеве.

По мнению Л.КУЧМЫ, президентские и парламентские выборы состоятся в определенный Конституцией срок.

«Я думаю, Президент не будет наступать на те же грабли и назначать незаконные выборы», - сказал он.

Говоря о ситуации в Верховной Раде, Л.КУЧМА напомнил, что досрочные выборы возможны лишь в случае, если нынешняя коалиция развалится, а новая не будет создана. По его мнению, другую коалицию, чем ту, которая существует сегодня в парламенте, создать будет невозможно.

По его словам, даже если Верховная Рада выразит недоверие премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО, она останется работать как исполняющая обязанности руководителя правительства.

Поэтому Л.КУЧМА считает, что Ю.ТИМОШЕНКО необходимо сегодня дать возможность работать и показать, на что ее правительство способно.