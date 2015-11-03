Чубаров предлагает ввести международное эмбарго на ввоз товаров в Крым
Председатель Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат от «Блока Петра Порошенко» Рефат Чубаров заявляет, что активисты не прекратят блокаду движения грузовиков с продуктами питания в оккупированный Крым.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Чубаров сообщил на брифинге в Киеве.
«Блокада не будет прекращаться ни при каких условиях, она может менять формы», - сказал Чубаров.
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По его словам, блокада «возвращает крымскую проблему в осознание украинским обществом того, что без возвращения Крыма Украина просто не может существовать как государство».
Чубаров также призвал украинские власти поднять в международных организациях вопрос о введении эмбарго Крыму.
По его словам, существует очень высокая вероятность, что с 1 января 2016 года Россия объявит Украине продовольственное эмбарго.
«Россия перестанет покупать наши сельскохозяйственные продовольственные товары. Это все то основное, что завозилось в Крым... Почему мы не можем раньше, чем они, показать, что бывает тогда, когда осуществляется эмбарго», - сказал Чубаров.
Кроме того, он отметил, что в Украине есть «определенная группа политиков, которые считают, что «крымский вопрос» уже закрыт, и Украина имеет шансы на успешное развитие без возврата Крыма.
«Никто вам этого не скажет открыто, публично, но действия некоторых политиков свидетельствуют о том, что возвращение Крыма ими рассматривается очень условно», - отметил Чубаров.
Как сообщал УНИАН, в ответ на системные притеснения, преследования и нарушения прав крымских татар и украинцев в оккупированном Крыму общественные активисты с 20 сентября начали бессрочную акцию по блокаде полуострова со стороны материковой Украины. На админгранице с Крымом они не пропускают грузовики, которые направляются на полуостров с продуктами питания и товарами.
Кроме того, активисты призывают украинские власти отменить действие закона о зоне свободной торговли с Крымом, поскольку он фактически легализует экономические отношения с агрессором.