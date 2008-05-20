Луценко заявляет, что его вынудили прервать отпуск

Министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО заявляет о выходе из отпуска для обеспечения надлежащих условий во время голосования на выборах мэра Киева и депутатов Киевсовета.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ЛУЦЕНКО сказал сегодня, выступая перед руководящим и личным составом столичной милиции.

По его словам, к таким действиям его вынудили заявления некоторых политиков о том, будто бы милиция на киевских выборах будет применять административный ресурс.

«Ни я, ни генерал ЯРЕМА (начальник Главного управления МВД в Киеве Виталий ЯРЕМА – УНИАН) не призываем никого отдавать свой голос за определенную политическую силу», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО и заметил: «Если кто-то заявляет о ресурсе, я специально сегодня захожу на должность министра внутренних дел, чтобы обеспечить равенство при голосовании”.

Как известно, Ю.ЛУЦЕНКО возглавляет список блока “Наша Украина – Народная самооборона” на выборах в Киевсовет.

Выборы в Киеве должны состояться 25 мая.