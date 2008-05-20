В НУ-НС считают, что Портнову тяжело надеяться на полную поддержку

Фракция блока “Наша Украина – Народная самооборона” считает, что сначала следует рассмотреть программу приватизации на 2008 год, а затем – кандидатуру на должность главы Фонда государственного имущества Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил журналистам народный депутат Украины Роман ЗВАРИЧ (фракция НУ-НС).

По его словам, НУ-НС «не интересует, кому попадется какой портфель», а самое главное – определиться с объектами приватизации и тем, куда пойдут средства от нее.

«Главное для нас – не кто будет возглавлять это ведомство, хотя мы понимаем, что должны выполнить свои обязательства по коалиционному соглашению, а какие объекты будут приватизироваться и куда будут использованы средства», – сказал Р.ЗВАРИЧ.

Он отметил, что фракция НУ-НС не была инициатором проведения заседания совета коалиции. В то же время депутат выразил надежду, что на заседании «может быть интересный разговор».

Р.ЗВАРИЧ подчеркнул, что пока что фракция НУ-НС не обсуждала назначения председателя ФГИУ и не принимала решения по кандидатуре Андрея ПОРТНОВА на эту должность.

В то же время депутат намекнул, что острые заявления в адрес Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО со стороны А.ПОРТНОВА уменьшают шансы последнего получить поддержку фракции “Наша Украина – Народная самооборона” в случае внесения его кандидатуры на должность главы ФГИУ в парламент. «Тяжело надеяться на полную поддержку своих партнеров, если ты в такой жесткой форме критикуешь лидера своих партнеров», – сказал Р.ЗВАРИЧ.