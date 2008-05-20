Посол ФРГ пошел путем Шредера, который сел на деньги Газпрома?

Сейчас не время решать вопрос о присоединении Украины к Плану действий по членству в НАТО с последующим предоставлением ей статуса кандидата на вступление в Альянс, заявил в интервью газете “День” от 20 мая Чрезвычайный и Полномочный посол Германии в Украине Райнхард ШЕФЕРС.

“Исходя из нашей оценки, мы считаем, что сейчас не время решать вопрос о присоединении Украины к ПДЧ с последующим предоставлением ей статуса кандидата на вступление в НАТО. Однако мы продолжаем придерживаться выраженного нами в Бухаресте тезиса, что в будущем Украина станет членом НАТО”, - сказал Р.ШЕФЕРС.

“Мы считаем, что и для НАТО, и для Украины - в случае ее присоединения к ПДЧ и НАТО - будет больше проблем порождено, чем решено. Воспринимаете вы это или нет, но вы должны просто задуматься над этим пунктом и осмыслить его. Об этом следует говорить”, - отметил посол.

По его словам, Германия считает, что невключение в ближайшее время Украины не несет угрозы европейской системе безопасности.

Отвечая на вопрос, что Украине нужно сделать, чтобы присоединиться в декабре к ПДЧ, Р.ШЕФЕРС заметил, что речь не идет о каком-то списке. По его словам, Украине нужно работать в трех сферах. В частности, первая сфера принадлежит к внутреннему состоянию Украины - то есть речь идет о поддержке со стороны населения, включая вопрос внутренней стабильности, направленной на последующую перспективу.

Как заметил Р.ШЕФЕРС, следующий круг вопросов касается вклада в общеевропейскую и региональную стабильность. “Например, если Украина вступит в НАТО. Вот здесь начинает свое влияние известный «российский фактор». Германия не считает, что Россия имеет право вето. Но мы готовы в большей степени учитывать восприятие российским руководством и народом самого факта присоединения Украины к ПДЧ. Я часто отмечал, что мы - и НАТО, и Украина - должны совместно стремиться к тому, чтобы вопрос вступления Украины в НАТО стал более приемлемым для России”, - отметил он.

Посол заметил, что также Украине необходимо выполнить «домашние задания» в военной и военно-политической сфере.