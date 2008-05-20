Рада собралась накормить Украину не сертифицированной рыбой?

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект о внесении изменений в Закон Украины «О рыбе, других водных живых ресурсах и пищевой продукции из них».

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие законопроекта проголосовали 226 народных депутатов из 446, зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроектом предусматривается согласование украинского законодательства с положениями ЕС и ВТО. В частности, предусматривается исключить из действующего закона понятия «сертификаты соответствия или свидетельства о признании в Украине иностранного сертификата для импортированной продукции» и «сертификаты соответствия или свидетельства о признании иностранных сертификатов».

Кроме того, законопроектом предусматривается исключить понятие «партия пищевой продукции».