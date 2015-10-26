УКРОП удерживает лидерство в Луцке – данные параллельного подсчета штаба

По состоянию на 13.35 26 октября посчитано 100 процентов бюллетеней.

На выборах в областной совет УКРОП набирает 35,02%. Второе место заняла «Солидарность» – БПП» (11,65%), третье – ВО «Свобода» (11,02%), четвертое – ВО «Батькивщина» (7,99%), пятое – «Самопомощь» (7, 86%), шестое – «Народный контроль» (6,89). На выборах в горсовет Луцка УКРОП получил 29,82%. Также проходят «Солидарность» – БПП» – 16,69%, ВО «Свобода» – 9,61%, «Самопомощь» – 8,66%, ВО «Батькивщина» – 7,46%, Общественное движение «Народный контроль» – 6,46%, «Радикальная партия Олега Ляшко» – 5,95%.

На выборах городского головы Луцка во второй тур выходят Александр Товстенюк (УКРОП) с 31,9% поддержки и Николай Романюк («Солидарность» – БПП»), за которого проголосовали 38,77%.