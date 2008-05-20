БЮТ требует немедленной отставки Семенюк

Фракция Блока Юлии Тимошенко требует выполнения коалиционных обязательств в вопросе смены председателя Фонда государственного имущества Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время утреннего пленарного заседания парламента от имени фракции заявил заместитель лидера фракции БЮТ Андрей КОЖЕМЯКИН.

«Мы требуем немедленной отставки СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО (с должности председателя ФГИУ) и выполнения коалиционных обязательств», - сказал он.

А.КОЖЕМЯКИН отметил, что при этом нужно говорить не только о смене руководства ФГИУ, но и о привлечении к уголовной ответственности Валентины СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО за коррупционное расхищение государственного имущества и невыполнение программы приватизации.

По его словам, вся приватизация, которая осуществлялась под ее руководством, происходила по непрозрачным схемам.

При этом, подчеркнул депутат, против тех, кто отстаивает в этом вопросе государственническую позицию, сегодня возбуждаются уголовные дела. Вследствие этого, отметил он, происходит разрушение государственнической политики, что приводит к сокращению правительственных программ.