БЮТ требует немедленной отставки Семенюк
И выполнения коалиционных обязательств
|Андрей Кожемякин
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время утреннего пленарного заседания парламента от имени фракции заявил заместитель лидера фракции БЮТ Андрей КОЖЕМЯКИН.
«Мы требуем немедленной отставки СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО (с должности председателя ФГИУ) и выполнения коалиционных обязательств», - сказал он.
А.КОЖЕМЯКИН отметил, что при этом нужно говорить не только о смене руководства ФГИУ, но и о привлечении к уголовной ответственности Валентины СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО за коррупционное расхищение государственного имущества и невыполнение программы приватизации.
По его словам, вся приватизация, которая осуществлялась под ее руководством, происходила по непрозрачным схемам.
При этом, подчеркнул депутат, против тех, кто отстаивает в этом вопросе государственническую позицию, сегодня возбуждаются уголовные дела. Вследствие этого, отметил он, происходит разрушение государственнической политики, что приводит к сокращению правительственных программ.