В СДПУ(о) думают, что Ющенко панически боится Медведчука

Лидер Социал-демократической партии Украины (объединенной) Юрий ЗАГОРОДНИЙ называет «психозом на Банковой» заявление и.о. председателя СБУ Валентина НАЛИВАЙЧЕНКА о причастности Виктора МЕДВЕДЧУКА к предвыборным фальсификациям.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе СДПУ(о).

«Для Виктора ЮЩЕНКА в 2004 году было очевидно, что только такая фигура, как Виктор МЕДВЕДЧУК, способен в будущем остановить «помаранчевую шайку», рвущуюся к власти. И даже сегодня, когда В.МЕДВЕДЧУК не принимает участия в выборах, команда Президента не останавливает систематическую травлю», - заявил Ю.ЗАГОРОДНИЙ.

По его мнению, «сейчас, когда к этой травле открыто подключаются спецслужбы, можно с уверенностью сказать, что В.ЮЩЕНКО накануне президентских выборов панически боится возвращения на арену политика, который не раз и не два ставил на подобающее место самозваного «спасителя нации».

Как сообщал УНИАН, вчера, 19 мая В.НАЛИВАЙЧЕНКО заявил, что СБУ, Министерство внутренних дел и прокуратура Киева создали 48 оперативно-следственных групп для выявления и документирования попыток и фактов подкупа избирателей во время предвыборной кампании в Киеве.

Он подчеркнул, что возглавляемое им ведомство проверяет причастность к заказу у российских политтехнологов системы организации подкупа избирателей при помощи технологии "Вавилон" гражданином Украины Виктором МЕДВЕДЧУКОМ.

Как заметил В.НАЛИВАЙЧЕНКО, на сегодня уже опрошено 500 человек, причастных к этой политтехнологии. Также, по его словам, будет опрошен и указанный гражданин, после чего по результатам этого вопроса в отношении него будет принято соответствующее процессуальное решение.

В.НАЛИВАЙЧЕНКО заметил, что эта политтехнология используется большинством политических сил, участвующих в киевских выборах, за исключением «Нашей Украины».

Благодаря употребленным СБУ мероприятиям, сказал он, на сегодня у агитаторов изъято 500 компакт-дисков агитационного характера, содержащих клеветнические материалы.