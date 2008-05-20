Милиция задержала подозреваемого в убийстве агитатора за Катеринчука

Столичная милиция задержала мужчину, который подозревается в убийстве агитатора от Блока Николая Катеринчука.

Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей Главного управления МВД в Киеве, задержанный доставлен в Печерский райотдел милиции.

Он сознался в совершении преступления и дал показания относительно обстоятельств, которые побудили его к противоправным действиям, отметили в ЦОС.

Как сообщал УНИАН, вчера, 19 мая, около 19.00 в Киеве, возле станции метро “Арсенальная”, был убит агитатор от Блока Николая Катеринчука.

По информации милиции, неизвестный, которому на вид 35-40 лет, ударил ножом 19-летнего парня, жителя Николаевской области, который был одет в футболку с названием Блока Катеринчука. Потерпевший умер в «скорой помощи» от полученного ранения по пути в больницу.