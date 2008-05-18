Власти Симферополя послали Союз левых сил на ”Три грации”

Акцию против проведения в школах Крыма уроков памяти на тему: «18 мая – День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа» сегодня собиралась провести Крымская организация партии «Союз Левых Сил».

Несколько десятков активистов СЛС собрались возле здания Представительства Президента Украины в Крыму с транспарантами: «История – не средство для спекуляций», «Нет привилегиям по национальному признаку!», «Меджлис против межнационального мира в Крыму». Здесь же была установлена информационная палатка СЛС.

Однако провести митинг активистам СЛС не удалось.

Представители городских властей Симферополя заявили, что решением суда от 17 мая запрещено проведение акции СЛС «на территории города». «Конкретно установлено место для проведения акции – Гагаринский парк, возле скульптурной композиции «Три грации», - сказал журналистам заместитель начальника управления исполнительного комитета Симферопольского горсовета по взаимодействию с правоохранительными органами Александр СТЕПУРЕНКО.

СЛС провел мини-пикет и свернул свою акцию.

«Мы свернули нашу акцию как законопослушные граждане, мы не хотели, чтобы были какие-то провокации. Нашей задачей было, наоборот, выступить против спекуляций, которые проводит меджлис, и за укрепление межнационального мира, власть не дала нам этого сделать. Однако мы считаем, что акция состоялась и этот день должен войти в историю. Впервые 18 мая крымчане выступили против действий меджлиса, вбивающего клин в межнациональные отношения в Крыму», – заявил лидер крымской организации СЛС Сергей БАРАНОВ.

Он также пообещал, что СЛС будет в судебном порядке оспаривать решение о проведении уроков памяти «18 мая – День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа».