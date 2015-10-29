В СНБО назвали факторы, свидетельствующие о намерении боевиков сорвать отвод оружия

Как сообщает пресс-служба СНБО, об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов сказал во время встречи с послом Французской Республики в Украине Изабель Дюмон.

Собеседники обсудили текущую ситуацию, которая сложилась в Украине.

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По словам Турчинова, несмотря на то, что Украина выполняет все обязательства, взятые на себя в ходе Минских договоренностей, «того же нельзя сказать о России». «Попытки провокационных обстрелов наших позиций свидетельствуют о том, что они хотят сорвать мирный план по отводу оружия», - сказал Турчинов.

Дюмон отметила, что Франция всегда была надежным другом Украины, «и мы в дальнейшем будем всячески помогать на пути к демократическим преобразованиям в вашей стране».