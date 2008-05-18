В Тернопольской области отмечают День героев

В Тернопольской области сегодня отмечают День героев.

Как передает корреспондент УНИАН, в храмах области отслужили утренние поминальные панихиды по погибшими за волю Украины.

Согласно информации пресс-службы Тернопольской облгосадминистрации, в рамках празднования Дня героев во всех районах сегодня состоится возложение цветов к могилам участников национального освободительного движения и памятным знакам.

Молодежные организации Тернопольской области и школьники проведут информационно-просветительские рейды по памятным местам боевых действий борцов за волю Украины, чтобы популяризировать фигуры Степана Бандеры, Романа Шухевича, Симона Петлюры, Евгения Коновальца, Николая Михновского.

В областном Государственном архиве будет экспонироваться выставка документов, которая будет знакомить с освободительным движением в Тернопольской области и политическими репрессиями, имевшими место во времена СССР.