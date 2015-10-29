Сегодня в Днепропетровске происходит новая битва за Украину - Корбан

«Вся страна должна понять – и прежде всего те, кто находится у власти, в коалиции: вы все должны мобилизоваться именно в Днепропетровской области. Если город и область сдать Вилкулу и «Оппоблоку», то проиграет вся Украина», – сказал Корбан в эфире «Hromadske.TV».

По его словам, именно в Днепропетровске – «так сложилось исторически – происходит битва за Украину». «Первая битва была в 2014 году. Ее мы вынесли на своих плечах. Город был «ватным», не понимал, где он находится – в Украине или где-то по средине. Сейчас это абсолютно украинский город, где люди любят Украину и хотят жить в Украине. Но тем не менее, такие люди, как Вилкул и его приспешники, устроившие войну, которая привела к потере Донецка и Луганска, теперь хотят закрепиться в Запорожье, Днепропетровске, сделать эти области базовыми для себя, чтобы восстать из пепла», – считает Корбан.

«Мы знаем, что «Оппоблок» распадется, так как его акционеры рассорились. И поэтому Вилкул для своего будущего проекта ищет базовый регион. А такими регионами являются Днепропетровская и Запорожская области. Он уже создал партию «Украинская перспектива», на него работают политтехнологи Суркова – эти люди из Москвы уже приехали в Днепропетровск», – сказал политик.

Глава политсовета «Украинского объединения патриотов» также рассказал, что кандидат в мэры Днепропетровска от УКРОПа Борис Филатов перед вторым туром выборов обратился ко всем лидерам партий демократического толка, в том числе и к Загиду Краснову, с призывом объединиться, чтобы не допустить реванша бывших «регионалов». «Мы ожидаем, что все демократические силы в ближайшее время проведут «круглый стол», за которым найдут общий язык и объединятся», – считает Корбан.

Геннадий Корбан подчеркнул, что несмотря на политические противоречия с партией «Солидарность» – БПП», «мы готовы убрать свои амбиции, сесть со всеми политическими силами за стол переговоров и предложить всем партнерские условия, чтобы не допустить возможности реванша, ведь речь идет о будущем страны».

«Хочу обратиться ко всем политическим силам, которые будут представлены в горсовете Днепропетровска, – партиям «Солидарность», «Самопомич», «Громадська сила»: мы просим вас сказать свое слово. В противном случае ваше молчание будет означать поддержку «Оппоблока». Мы первыми протягиваем вам руку и призываем не класть в руку камень», – подытожил лидер УКРОПа.