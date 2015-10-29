ВСУ полностью перешли на систему закупок, которая предотвращает коррупцию - СНБО

Об этом он заявил журналистам в среду в Брюсселе по завершению заседания совместной рабочей группы Украина-НАТО, в котором Коваль принял участие, передает корреспондент УНИАН.

"Закупка в ВСУ представляет опасность в плане коррупционных деяний. Это службы тыла по направлениям вещественных, топливо-смазочных материалов, вооружения. С помощью программы BII (Building Integrity Initiative - инициатива НАТО по вопросу укрепления добросовестности, целостности, прозрачности и подотчетности в работе институтов оборонны и безопасности), которая была предоставлена НАТО, введены электронные торги. Эта система входит в план работы по предотвращению коррупции", - сказал он.

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По словам Коваля, эта система "используется повсеместно". "Закупка ведется, ведутся подконтрольные акты под надзором военной прокуратуры и Центральной ревизионной комиссии и других структур, которые предназначены для контроля за деятельностью Министерства обороны в сфере закупок". "Есть ощутимые положительные результаты. Проблемные направления - это именно тыловые, которые связаны с продовольствием, обмундированием, квартирно-експлуатационными вопросами и топливо-смазочными материалами. Там полностью новые подходы, и они дают плодотворные результаты", - констатировал первый заместитель секретаря СНБО.

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