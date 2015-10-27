Следующий раунд переговоров трехсторонней контактной группы состоится в Минске 17 ноября

Об этом сообщил сегодня журналистам спецпредставитель ОБСЕ в контактной группе Мартин Сайдик, передает Белта.

Он также сообщил, что в ходе переговоров в Минске украинская сторона представила концепцию закона об особенностях проведения местных выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Читайте такжеУкраинская сторона в Минске представила свое видение выборов на Донбассе - Бессмертный

Как сообщал УНИАН, сегодня президент Украины Петр Порошенко заявлял, что в Минске на встрече Трехсторонней контактной группы украинская сторона представляет изменения в избирательное законодательство.

Читайте такжеВ Минске договорились об обмене пленными на Донбассе в формате 11 на 9

"Сегодня в Минске наши представители представляют концепцию избирательного законодательства и те изменения, которые мы договорились совместно разработать на встрече в "нормандском формате". В то же время российская сторона на сегодняшний день фактически срывает имплементацию Минских договоренностей", - сказал он