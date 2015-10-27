В Одессе расследуется три уголовных производства по фактам фальсификации избирательных документов

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Одесской области, 27 октября в милиции зарегистрированы 3 уголовных производства по ч.2 и ч.4 ст.158 УК Украины (Фальсификация избирательных документов, документов референдума или фальсификация итогов голосования, предоставление неправдивых ведомостей органам Государственного реестра избирателей или фальсификация ведомостей Государственного реестра избирателей).

В пресс-службе пояснили, что органы внутренних дел начали досудебное расследование по факту изготовления документов, которые внешне похожи на бюллетени, а потом были «вброшены» при подсчете голосов.

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Также сегодня начато уголовное производство по факту исправления членами избирательной комиссии количественных показателей в протоколах подсчета голосов.

«Кроме того, расследуется уголовное производство по факту заполнения членами двух избирательных комиссий уточненных протоколов непосредственно в холле комиссии, в чем усматриваются признаки уголовного преступления», - отметили в ведомстве.

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Ход расследования в указанных уголовных процессах находится на контроле прокуратуры Одесской области.

Как сообщал УНИАН, международные наблюдатели комитета «За открытую демократию» заявляют, что в Одессе на избирательных участках количество бюллетеней превышало число избирателей.