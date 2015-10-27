По результатам подсчета 100% голосов в Херсонский горсовет проходят 6 партий.

Об этом УНИАН сообщили в территориальной избирательной комиссии города Херсон, которая закончила подсчет голосов за кандидатов в городской совет.

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Согласно результатам подсчета, в Херсонский горсовет проходят шесть партий: «Блок Петра Порошенко «Солидарность» с 17,1% голосов, «Оппозиционный блок» — 13,8%, партия «Наш край» 12,9%, «Самопомощь» - 10,5%, ВО «Батькивщина» - 9,1%, «УКРОП» - 7,7%.

В общем в горсовет баллотировались 17 партий.