Лавров - Украине: мы же вас предупреждали

Глава российского МИДа возложил на Украину ответственность за возникший в отношениях двух стран эмоциональный накал. Об этом Сергей Лавров заявил журналистам в Екатеринбурге. По словам главы МИДа, это касается в первую очередь, статуса Севастополя и Черноморского флота.

Прямая речь: "Показательно, что это происходит на фоне резко активизировавшихся попыток втянуть искусственно, вопреки мнению большинства ее населения, Украину в НАТО.

Те, кто пытается форсированно решать эту проблему, я думаю, несут серьезную, если не главную, долю ответственности за происходящее.

Мы честно предупреждали, что не хотим такого развития событий. Мы будем делать все, чтобы его избежать, прежде всего, исходя из коренных интересов наших народов".

Лавров назвал абсолютно неоправданным решение Украины объявить Юрия Лужкова персона нон грата и выразил сожаление возвратом к практике "черных списков".

Радио Маяк