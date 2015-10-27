Действующая власть проталкивает на юго-востоке победу "пятой колонны" Кремля – Корбан

Об этом заявил лидер «Украинского объединения патриотов – УКРОП» Геннадий Корбан в эфире телеканала «112 Украина».

«Вместо того чтобы протянуть руку патриотам, власть делает все, чтобы «пятая колонна» Кремля мирным способом пришла к власти на юго-востоке. Фальсификациям никто не удивляется, потому что все привыкли, а вот то, что происходит на востоке – это действительно «зрада», – заявил политик.

В качестве примера он привел ситуацию в Павлограде: по словам Корбана, ЦИК намерена отменить второй тур выборов мэра города, чтобы отдать победу уже в первом туре кандидату от «Оппозиционного блока».

«В Павлограде во второй тур выходят два кандидата: Вершина, представляющий «Оппоблок», и молодой человек, участник АТО, который получил более 100 осколков и выжил. Этот герой страны в «ватном» городе вышел во второй тур, набрал более 20%. И знаете, что сделала ЦИК и, в частности, Охендовский? У главы ЦИК перед вторым туром вдруг появилась справка, что в Павлограде не 90 300, а 89 800 жителей, и поэтому во вторник ЦИК собирается проголосовать постановление об отмене второго тура выборов мэра в городе. Вы понимаете, какой цинизм?» – сказал Корбан.

«Я хочу обратиться к Президенту: Петр Алексеевич, остановите этот беспредел – хотя бы ради того парня, который ногами протоптал себе дорогу во второй тур, а эти негодяи такое творят, – призвал политик. – Президент заявляет, что нет «пятой колонны» – пусть приедет в Павлоград или зайдет к Охендовскому – и он увидит эту «пятую колонну».