ВР включила в повестку дня «пакет Тимошенко»

Верховная Рада Украины включила в повестку дня пакет антиинфляционных законопроектов.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего решения проголосовало 384 народных депутата из 445, зарегистрированных в сессионном зале.

В частности, ВР сегодня рассмотрит законопроект о регулировании реализации отдельных социально значимых продуктов питания, об установлении на 2008 год тарифной квоты на ввоз в Украину некоторых видов мяса.

При этом председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК напомнил, что третий проект закона о таможенном тарифе был включен в повестку дня раньше.

Комментируя положительные результаты голосования, председатель ВР, обращаясь к лидеру фракции БЮТ Ивану КИРИЛЕНКО, отметил, что это означает, что «гарантии, которые даются, за них народные депутаты отвечают и председатель также».