Депутаты помирились. Яценюк объявил повестку дня

В Верховной Раде Украины началось пленарное заседание, поскольку депутатам удалось достичь согласия относительно сегодняшней повестки дня.

Как передает корреспондент УНИАН, по окончании перерыва председатель ВР Арсений ЯЦЕНЮК отметил, что парламент сначала рассмотрит депутатские обращения, потом будут выступления от фракций. После этого ВР завершит рассмотрение закона о Кабинете Министров.

А.ЯЦЕНЮК отметил, что после этого парламент должен будет проголосовать за включение в повестку дня трех антиинфляционных законов, на рассмотрении которых настаивает БЮТ.

В частности, это проект закона о регуляции реализации отдельных социально значимых продуктов питания, проект закона об установлении на 2008 год тарифной квоты на ввоз в Украину мяса и законопроект о таможенном тарифе Украины.

“Есть воля практически всех фракции относительно голосования за включение в повестку дня этих трех законопроектов”, - сказал председатель ВР.

После этого ВР должна проголосовать за включение в повестку дня двух законов, которые касаются членства в ВТО, в частности, относительно установления специального режима налогообложения сельскохозяйственных производителей и стимулирования развития АПК.