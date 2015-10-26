Закон о местных выборах в Украине не соответствует некоторым международным стандартам - наблюдатели

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в заявлении о предварительных выводах и результатах Международной миссии по наблюдению за выборами.

Наблюдатели отмечают, что закон о выборах был принят менее чем за 4 месяца до дня голосования, без проведения консультаций со всеми заинтересованными сторонами.

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"Несмотря на предыдущие рекомендации ОБСЕ/БДИПЧ и Венецианской комиссии Совета Европы, нормативно-правовая база остается фрагментированной, содержит пробелы и неточности и характеризуется недостатком определенности. В целом законодательная база не соответствует некоторым обязательствам (Украины) перед ОБСЕ и Советом Европы и международным стандартам", - сказано в заявлении.

Напомним, 25 октября в Украине состоялись местные выборы, явка избирателей составила 46,62%.

По данным ЦИК, самой высокой была явка избирателей в Тернопольской (56,50%) и Львовской областях (56,31%). Явку свыше 50% также зафиксировано на Ивано-Франковщине, Волыни, в Хмельницкой, Ривненской и Винницкой областях.