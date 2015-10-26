"Видродження" начинает в Умани бессрочную акцию протеста из-за результатов выборов

Об этом сообщил народный депутат Украины, лидер списка в Черкасский облсовет от партии "Видродження" Антон Яценко.

По его словам, имели место многочисленные нарушения во время голосования на дому, и было зафиксировано значительно меньше чем в среднем по Украине количество испорченных бюллетеней, что может свидетельствовать о попытках манипулирования бюллетенями.

"Малое количество испорченных бюллетеней не потому, что уманчане не делали ошибок при голосовании, а потому, что испорченные бюллетени перекладывали в кипы бюллетеней «за» нужного кандидата. Нами также зафиксированы факты «вброса» бюллетеней. В день выборов в Умани на автобусах завозили «титушок». Мы считаем, что выборы городского председателя Умани путем таких манипуляций были сфальсифицированы. Ведь, по предварительным подсчетам, нашего кандидата, Ирину Плетневу от провластного отделяет лишь 133 голоса", - заявил нардеп.

Он также сообщил, что были искривлены и результаты голосования за Партию «Видродження» в Уманский горсовет. "Где почти 10% голосов «оттянул» мой «клон» также с фамилией Яценко, которого умышленно выставила на выборы партия «Наш край», - добавил Антон Яценко.

В связи с этим партия "Видродження" требует провести пересчет голосов, а сейчас начинает бессрочную акцию протеста.

"На местных выборах победили Ирина Плетнева и Партия «Видродження». Официальные наблюдатели уже подали жалобы в территориальную избирательную комиссию и суды относительно нарушения порядка подсчета бюллетеней. Если ТИК не назначит пересчет бюллетеней, мы будем обращаться в ЦИК, а также в суд. Сейчас мы начинаем бессрочную акцию протеста против фальсификации результатов выборов и разобьем палаточный городок под ТИК, требуя пересчета голосов. О времени проведения акции уманчанам будет сообщено дополнительно", - заявил Антон Яценко.