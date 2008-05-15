ГУБОП обвинил Черновецкого в коррупционных действиях

Сегодня Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ, а также его адвокат не явились для ознакомления с протоколом о коррупции в столичное управление по борьбе с организованной преступностью.

Как передает корреспондент УНИАН, сотрудники УБОПа вчера вызывали его на 16.00, в то же время, как отметили в пресс-службе ГУБОП МВД Украины, в дальнейшем милиция будет действовать в соответствии с действующим законодательством.

В частности, как отметил сегодня на пресс-конференции в Киеве министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО, независимо от того, явится или не явится Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ для ознакомления с протоколом, настоящий документ будет передан на рассмотрение суда для принятия соответствующего решения.

В свою очередь, как сообщила пресс-секретарь начальника ГУБОП МВД Украины Елена МЕЛЬНИК, в результате проведения ГлавВКРУ проверки КГГА и райгосадминистраций столицы, были установлены факты нарушения действующего законодательства, приведшие к незаконному начислению и выплатам надбавок «за высокие достижения в труде» и завышения размера премий и других выплат на общую сумму свыше 250 тыс. грн. отдельным председателям райгосадминистраций и их заместителям.

По данному факту сотрудники столичного УБОП составили протокол о коррупции со стороны председателя КГГА Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО в соответствии с нарушением требований закона Украины о борьбе с коррупцией в связи с предоставлением незаконных преимуществ во время подготовки принятия нормативно-правовых актов.

Кроме того, вчера сотрудники УБОП сообщили о составленном протоколе Л.ЧЕРНОВЕЦКОМУ и предложили ознакомиться с ним, разъяснив права лица, привлекающегося к админответственности.

После того как Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ отказался от предложенного, ему был вручен официальный вызов в столичный УБОП. Более того, аналогичные вызовы с разъяснением прав лица, привлекающегося к админответственности, официальные письма были направлены Л.ЧЕРНОВЕЦКОМУ по месту его работы и проживания.