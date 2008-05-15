Адвокат Черновецкого пожаловался прокуратуре на людей Луценко

Адвокат Андрей ФЕДУР обратился в прокуратуру с жалобой на неправомерные действия работников милиции в отношении нынешнего мэра Киева Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам адвоката Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО, блок НУ-НС, осознавая проигрыш на киевских выборах, прибегает к провокациям в надежде попасть в Киевсовет.

По его словам, «результаты всех социологических исследований свидетельствуют, что блок «Наша Украина - Народная самооборона» во главе с министром внутренних дел Юрием ЛУЦЕНКО не набирает даже 2% и не попадает в Киевсовет. Поэтому последней соломинкой, за которую они держатся в надежде попасть в городской совет, остаются резкие выпады и грязные провокации. Такой провокацией, о которой нам было заблаговременно известно, стала попытка вручить действующему мэру Леониду ЧЕРНОВЕЦКОМУ какой-то фальшивый документ».

«По моему мнению, это делается с единственной целью – попробовать дискредитировать Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО в глазах избирателей и помешать таким образом свободному волеизъявлению киевлян на внеочередных выборах, которые были объявлены сомнительным с правовой точки зрения способом», - подчеркнул А.ФЕДУР.

По его убеждению, в отношении всех, кто причастен к этой провокации, включая и министра МВД, кандидата в депутаты Киевского городского совета Ю.ЛУЦЕНКО, будут приняты меры реагирования в соответствии с действующим законодательством Украины. «Не исключаю, что мы будем настаивать даже на возбуждении уголовных дел», - отметил А.ФЕДУР.

«Я обратился в прокуратуру, к генеральному прокурору с соответствующей жалобой на неправомерные действия работников милиции. И я настаиваю, чтобы прокуратура, которая осуществляет надзор за милицией, проверила законность и обоснованность таких действий и приняла соответствующие меры прокурорского реагирования. Считаю, если прокуратура объективно подойдет к рассмотрению этой жалобы, то станет очевидным, что нарушения совершаются со стороны отдельных работников милиции, а не Леонидом ЧЕРНОВЕЦКИМ», - сообщил адвокат.

В то же время он выразил убеждение, что киевляне – мудрые избиратели, которые на избирательных участках дадут достойную оценку такому поведению некоторым министрам, которые хотят попасть в Киевсовет.

Как сообщалось, начальник пресс-службы Управления борьбы с организованной преступностью МВД Украины Елена МЕЛЬНИК заявила, что 14 мая сотрудники киевской милиции вручили Л.ЧЕРНОВЕЦКОМУ повестку на 16.00 15 мая в помещение УБОП УМВД Украины в городе Киеве (ул. Антоновича, 114) для ознакомления с материалами административного протокола, составленного в отношении него за нарушение требований Закона Украины «О борьбе с коррупцией».

Советник мэра Киева по вопросам СМИ Казбек БЕКТУРСУНОВ заявляет, что представители милиции не вручали Л.ЧЕРНОВЕЦКОМУ повестку в правоохранительные органы.

Он отметил, что на открытии детсада-школы видел, как трое мужчин «пытались прорваться к киевскому мэру, когда тот садился в машину». «Листок от неизвестных лиц выхватил личный охранник киевского мэра. Я требую установить личности этих мошенников. Мы опубликуем эти фотографии в газете «Хрещатик». Я призываю всех честных журналистов выступить против милицейского беззакония и не поддаваться на провокации, которые взяли на вооружение политически озабоченные органы», - заявил К.БЕКТУРСУНОВ.