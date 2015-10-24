КИУ назвал города, в которых может возникнуть угроза избирательному процессу (инфографика)

Комитет избирателей Украины назвал населенные пункты, в которых зафиксированы серьезные проблемы с ходом избирательного процесса, говорится на сайте организации.

К «горячим точкам» отнесли 20 городов, в которых наблюдались проблемы с технической организацией выборов, криминализацией избирательного процесса и жесткой конкуренцией между кандидатами.

В четырех городах зафиксированы проблемы сразу по нескольким параметрам. К таким городам относятся Днепропетровск, Харьков, Ровно и Херсон.

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В 11 городах имеются проблемы с технической организацией выборов (опоздание с изготовлением или серьезные ошибки в бюллетенях, явно выраженная некомпетентность или заангажированность ТИК). К таким городам относятся Черкассы, Тернополь, Новомосковск, Лисичанск, Мариуполь, Цюрупинск, Ужгород, Харьков.

В 8 городах зафиксированы случаи криминализации избирательного процесса (нападения на кандидатов, штабы, агитаторов, уничтожение агитационной продукции/палаток). В частности, в Ривне, Херсоне, Одессе, Луцке, Глухове, Ирпене, Харькове и Каховке.

Еще в 8 городах наблюдается высокая конкуренция между кандидатами, что может привести к незаконным попыткам повлиять на волеизъявление граждан. В частности, такие случаи зафиксированы в Николаеве, Днепропетровске, Херсоне, Виннице, Кременчуге, Жмеринке, Никополе и Ривне.