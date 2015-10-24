Порошенко поздравил украинцев с 70-летием ООН

Украина 70 лет назад выступила одним из учредителей Организации объединенных Наций и внесла значительный вклад в подготовку Устава ООН.

Об этом говорится в обнародованном на сайте главы государства обращении президента Украины Петра Порошенко по случаю 70-летия вступления в силу Устава ООН - Дня ООН.

Порошенко поздравил украинцев с 70-летием Организации Объединенных Наций – единственной в мире универсальной международной организации, которая призвана быть для всех и каждого из 193 ее государств-членов гарантом мира и стабильности. «Именно 24 октября 70 лет назад вступил в силу основополагающий документ ООН – Устав, поэтому этот день по решению Генеральной Ассамблеи ООН ежегодно отмечается в мире как День ООН», - подчеркнул он в своем обращении.

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Он подчеркнул, что гордится той ролью, которую сыграла Украина в создании и деятельности ООН: «Наше государство 70 лет назад на конференции в Сан-Франциско выступило не только одним из учредителей Организации, но и сделала значительный вклад в подготовку ее ключевого документа – Устава. Более того, именно украинская делегация возглавила процесс разработки фундаментальных основ Организации – ее Целей и Принципов. Украина активно отстаивала название «Объединенные Нации», пропагандировала включение в Устав положений о равных правах мужчин и женщин занимать должности в ООН, выступала за как можно более широкую географическую представленность государств-членов в Секретариате Организации».

«Развитие дружественных и добрососедских отношений между нациями, суверенное равенство государств, воздержание в международных отношениях от угрозы силой или ее применения, мирное урегулирование международных споров – все эти принципы, заложенные в Устав ООН, стали основой современного мироздания», - сказал президент Украины.

Он отметил, что в течение длительного периода существования ООН Украина всеми своими действиями доказывала преданность ключевой задаче Организации – предотвращать ужасы войны, содействовать социальному прогрессу и процветанию и защищать достоинство каждого человека. «С этой целью мы принимали активное участие в миротворческих операциях ООН, служили образцовым примером в вопросах разоружения, избавившись от третьего по размеру ядерного арсенала, прилагали усилия в борьбе за права человека и искоренение бедности. Выдающиеся дипломаты Украины избирались на руководящие должности в ООН – Геннадий Иосифович Удовенко был Председателем 52-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации, которая вошла в историю ООН как «сессия реформ»», - напомнил Порошенко.

Он еще раз подчеркнул, что «на прошлой неделе Украина получила очередное признание своей деятельности в рамках ООН: 177 государств – фактически все прогрессивное цивилизованное сообщество народов мира – отдали свои голоса за избрание нашей страны непостоянным членом Совета Безопасности ООН на период 2016-2017 годов. Расцениваем это как вотум доверия международного сообщества продолжить нашу благородную миссию по восстановлению уважения основополагающих Целей и Принципов Организации, которые дерзко и цинично нарушаются Российской Федерацией – постоянным членом Совета Безопасности. Так действия агрессора подрывают авторитет ООН и поощряют пренебрежение к ее основополагающим принципам, представляют глобальную угрозу международному миру и безопасности с далеко идущими последствиями для будущего всех наций».

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«Украинское государство высоко ценит вклад ООН в реагирование на гуманитарные последствия российской агрессии против Украины, а также благодарно за привлечение внимания к масштабным нарушениям прав человека в оккупированных Донбассе и Крыму. В то же время рассчитываем на более активное участие Организации, которая является главным мировым арбитром в вопросах глобального мира и безопасности, в усилиях, направленных на восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины», - сказал Порошенко в обращении и вы разил искреннее убеждение в успешном будущем Организации, которое возможно лишь при условии полной преданности всех ее государств-членов Уставу ООН, 70-летие которого мы отмечаем сегодня».