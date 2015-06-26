Нарушение Устава ООН - это угроза миру на планете с последствиями для всех народов - Порошенко

Об этом говорится в письме президента Украины Петра Порошенко генеральному секретарю ООН Пан Ги Муну, председателям 69-й и 70-й сессий ГА ООН Сэму Кахамби Кутесе и Могенсу Ликкетофту по случаю 70-й годовщины подписания Устава Организации.

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Порошенко подчеркнул, что 70-я годовщина подписания 26 июня 1945 года в Сан-Франциско Устава ООН является важным поводом вспомнить ценность и неизменную актуальность этого ключевого документа в сфере обеспечения мира и безопасности в мире.

Президент обратил внимание на роль Украины в процессе создания этого документа государства – учредительницы ООН и страны, делегация которой председательствовала во время написания проектов преамбулы Устава и раздела I «Цели и принципы» в ходе конференции в Сан-Франциско.

В письме отмечается, что суверенное равенство, добросовестное выполнение своих обязательств государствами, разрешение споров мирными средствами, воздержание от угрозы или применения силы против территориальной целостности или политической независимости любого государства, уважение прав человека и основополагающих свобод – эти принципы, заложенные в Устав, остаются критически важными для мирового порядка.

Порошенко привлек внимание к тому факту, что накануне 70-й годовщины Устава наблюдается грубое нарушение основополагающих принципов ООН постоянным членом Совета Безопасности ООН Россией.

Глава Украинского государства отмечает, что Устав ООН выдержал драматические исторические изменения и подтвердил свою центральную роль в архитектуре безопасности сегодняшнего мира как основополагающий международно-правовой инструмент защиты мира и безопасности в мире. Поэтому посягательство на положения Устава, произвольная и выборочная интерпретации его статей, любые действия, которые подрывают его авторитет и поощряют неуважение к букве и духу его принципов, являются четкой угрозой миру во всем мире с далеко идущими последствиями для дальнейшего развития и благосостояния всех народов.

Президент Украины уверил, что Украина как ответственный член международного сообщества, которая добровольно отказалась от третьего по величине в мире арсенала ядерного оружия и активно участвует в миротворческой деятельности ООН, а также как страна – кандидат на место непостоянного члена Совета безопасности ООН в 2016-2017 годах, не жалеет усилий в поддержке и продвижении принципов ООН.

Порошенко призвал мировых лидеров приложить необходимые усилия и использовать все имеющиеся возможности с целью восстановления уважения и авторитета Устава ООН.