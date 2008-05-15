В БЮТ не имеют ничего против ”другой коалиции” в ВР

Во фракции БЮТ подозревают, что в парламенте существуют намерения сформировать другую конфигурацию коалиции.

Такое мнение сегодня в интервью журналистам выразил лидер фракции БЮТ Иван КИРИЛЕНКО.

По его словам, на сегодняшний день о необходимости рассмотрения пакета законопроектов об антиинфляционных мерах удалось убедить даже оппозицию. «Сегодня переговорный процесс пошел так, что мы видим, что даже оппозиция не будет возражать», - сказал он.

При этом, добавил И.КИРИЛЕНКО, осталось договориться внутри коалиции. «Очень надеюсь, что наши партнеры нас поддержат. Не поддержат - будем блокировать дальше», - сказал он.

Отвечая на вопрос, может ли БЮТ поставить вопрос о выходе из коалиции И.КИРИЛЕНКО отметил, что этот вопрос пока не обсуждается. «Мы не ставим вопрос о выходе из коалиции. Но мы очень подозреваем, что возможно там уже что-то другое есть. Если другое есть, то мы ничего против не имеем. Если другая конфигурация в зале, так пусть ее обнародуют», - сказал он.