Украина и Великобритания достигли исторических договоренностей - Ющенко

Украина и Великобритания определили свои отношения как стратегические.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО по результатам своей встречи с премьер-министром Великобритании Гордоном БРАУНОМ, итогом которой стало подписание совместного заявления.

«Сегодня мы достигли исторических договоренностей», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Президент Украины процитировал часть совместного заявления Президента Украины и премьер-министра Великобритании, в котором говорится, что обе страны настроены развивать все более тесные отношения в контексте продвижения Украины к будущему членству в ЕС и НАТО. «Украина является стратегическим партнером Великобритании в мире», - говорится в заявлении.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины осуществляет двухдневный рабочий визит в Великобританию.