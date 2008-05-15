В Едином Центре считают, что Тимошенко пользуется учебником Януковича

Народный депутат, председатель политической партии “Единый Центр” Игорь КРИЛЬ убежден, что премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО стремится отобрать как можно больше полномочий у Президента, как это делал полтора года назад тогдашний премьер Виктор ЯНУКОВИЧ.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе “Единого Центра”.

И.КРИЛЬ считает, что сегодняшняя тактика Ю.ТИМОШЕНКО – “это римейк политического противостояния полуторагодичной давности”.

«БЮТ сегодня, по сути, возвращает Украину к тому противостоянию, которое было между Президентом и правительством в 2006-м – начале 2007-го. Такое впечатление, что Ю.ТИМОШЕНКО пользуется пособием В.ЯНУКОВИЧА «Как премьеру отобрать побольше полномочий у Президента» и берет у автора этого учебника консультации», – сказал И.КРИЛЬ.

«Тогда также шла борьба за переподчинение губернаторов правительству, в закон о Кабмине вносились антиконституционные изменения, которые касались силового блока, и т.д. Президент смог остановить В.ЯНУКОВИЧА. Однако, хочу отметить, тогдашний глава правительства не позволял себе такого поведения по отношению к Президенту, какое позволяет себе госпожа ТИМОШЕНКО», - сказал он.

По мнению И.КРИЛЯ, главу правительства пугает ситуация, сложившаяся в ее премьерство в экономике страны, поэтому она прилагает все усилия, чтобы как-то отвлечь внимание населения и специалистов от темпов инфляции, которую сегодня имеет Украина.

«У меня устойчивое впечатление, что Ю.ТИМОШЕНКО уже сама не знает, чего хочет. Она то заявляет о ликвидации институту Президента и требует больше полномочий для Кабмина, то начинает вести откровенную предвыборную президентскую риторику. Цель одна – все что угодно, только бы не отвечать за свои «достижения», - убежден И.КРИЛЬ.

Он отметил, что антиинфляционного пакета законопроектов, о торможении которого так громко в последнее время заявляют представители БЮТ, не существует в природе. «Этих законопроектов не только не видели даже в самом Кабинете министров, но и не известно, кто их вообще подавал в Верховную Раду», – сказал депутат.