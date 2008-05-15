Ющенко позвонил Лукашенко

Встреча Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО и Президента Беларуси Александра ЛУКАШЕНКО состоится в течение ближайшего месяца.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Президента Беларуси.

В пресс-службе отметили, что такая договоренность достигнута накануне, 14 мая, в ходе телефонного разговора между В.ЮЩЕНКО и А.ЛУКАШЕНКО.

«Телефонный разговор президентов Беларуси и Украины состоялся по инициативе украинской стороны. Главы государств обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений и условились в недельный срок выработать повестку дня белорусско-украинской встречи на высшем уровне», - сказал представитель пресс-службы.

В пресс-службе подчеркнули, что в ходе телефонного разговора В.ЮЩЕНКО и А.ЛУКАШЕНКО особое внимание уделили проблемам развития сотрудничества в топливно-энергетической сфере. «Стороны договорились возобновить энергетический диалог по важным для обеих стран вопросам, обсудили темы транзита электроэнергии через белорусскую территорию и альтернативных поставок нефти», - уточнили в пресс-службе.

Кроме того, президенты Украины и Беларуси обсудили проблематику многосторонних отношений в контексте политики добрососедства. В частности, А.ЛУКАШЕНКО и В.ЮЩЕНКО обсудили отношения Беларуси и Украины с Польшей, Литвой и другими странами региона Центральной и Восточной Европы.