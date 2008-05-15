Регионалы передумали помогать Тимошенко?

Фракция Партия регионов не будет голосовать за пакет антиинфляционных законов и смену руководства Фонда госимущества Украины.

Об этом сегодня в интервью журналистам заявил народный депутат от фракции Партии регионов Борис КОЛЕСНИКОВ.

По его словам, БЮТ сегодня прикрывается пакетом антиинфляционных законов, чтобы не принимать закон о Кабмине.

«Но в этих законах нет ничего антиинфляционного», - сказал он.

По словам народного депутата, сегодня нет оснований для экономического роста и поэтому растут цены.

В то же время, отметил Б.КОЛЕСНИКОВ, административные методы сдерживания инфляции не решат проблему. «Какие-либо административные средства приводят к тотальному дефициту и подорожанию товаров. Так что это не антиинфляционные законы, а антинародные», - сказал он. Б.КОЛЕСНИКОВ отметил, что принятие этих законов, а также смена руководства ФГИУ является внутренней проблемой коалиции.

«Поэтому мы голосовать не будем. Хотят, пусть голосуют», - сказал он.

Ранее спикер Верховной Рады Арсений ЯЦЕНЮК заявил, что оппозиция будет готова рассматривать вопрос о смене руководства ФГИУ, но ставит два условия. По словам ЯЦЕНЮКА, это рассмотрение кадрового вопроса в ФГИУ вместе с рассмотрением проекта государственной программы приватизации и проекта внесения изменений в закон Украины о госбюджете на 2008 год.

Также спикер отметил, что оппозиция требует, чтобы в этих документах было четко определено, куда будут направлены деньги, полученные от приватизации.