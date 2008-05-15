Оппозиция готова взяться за Семенюк, но ставит два условия

Оппозиция ставит два условия, после выполнения которых она готова будет рассматривать вопрос о смене руководства ФГИУ.

Об этом сообщил на заседании парламента председатель Верховной Рады Арсений ЯЦЕНЮК.

Он отметил, что первым условием оппозиции является рассмотрение данного вопроса вместе с рассмотрением проекта государственной программы приватизации и проекта внесения изменений в закон Украины о госбюджете на 2008 год.

А.ЯЦЕНЮК отметил, что оппозиция требует, чтобы в этих документах было четко определено, куда будут направлены деньги, полученные от приватизации.

Он напомнил, что часть коалиции настаивает на немедленном рассмотрении вопроса о смене руководства ФГИУ.