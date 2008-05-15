Каськиву отказали во въезде на территорию России

Народному депутату Украины (фракция НУ-НС) Владиславу КАСЬКИВУ не разрешили въезд на территорию России.

Об этом сайту «ГАРТ» сообщила пресс-секретарь ГП «Пора» Юлия ИВАНОВА.

На данный момент В.КАСЬКИВ находится в аэропорту «Шереметьево» (Москва), где ожидает приезда украинского консула.

Причиной недопущения депутата на территорию России названа ст.27 Закона РФ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию», в частности, п.1, который не разрешает въезд в Россию иностранному гражданину или лицу без гражданства в случае, если «…это необходимо с целью обеспечения обороноспособности или безопасности государства, либо общественного порядка, либо защиты здоровья населения...».

Сегодня В.КАСЬКИВ должен был принять участие в программе «К барьеру!» на телеканале НТВ, темой которой должны были стать российско-украинские отношения и статус Крыма. Оппонентом В.КАСЬКИВА должен был быть вице-спикер Госдумы РФ Владимир ЖИРИНОВСКИЙ.

Вместе с В.КАСЬКИВЫМ в Москву прилетели его пресс-секретарь Ю.ИВАНОВА, а также журналисты Роман СКРЫПИН и Вахтанг КИПИАНИ. К их пребыванию на территории РФ у российской таможни вопросы не возникли.

Как сообщалось, Служба безопасности Украины 12 мая запретила мэру Москвы Юрию ЛУЖКОВУ въезд в Украину из-за его высказывания относительно Севастополя. 11 мая в Севастополе на торжествах по случаю 225-летия Черноморского флота РФ Ю.ЛУЖКОВ заявил, что вопрос государственной принадлежности Севастополя остался нерешенным, и Россия этот вопрос будет решать в интересах своего "государственного права".