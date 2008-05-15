«Процесс идет» - в парламенте объявлен еще один перерыв

В Верховной Раде Украины объявлен еще один перерыв - до 12.30.

Как передает корреспондент УНИАН, перерыв объявил Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК.

Он сообщил, что в пока продолжаются консультации по согласованию повестки дня. «Процесс идет», - сказал спикер.

При этом А.ЯЦЕНЮК отметил, что уже определено количество законопроектов, которые сегодня планируется рассмотреть. «Но пока не могут согласовать, какие законопроекты будут поддерживать, а какие - нет», - сказал он.

Председатель ВР объяснил это тем, что, кроме основных законопроектов, еще существуют и альтернативные.

Как сообщал УНИАН, депутаты фракции БЮТ уже третий день блокируют роботу ВР, требуя безотлагательного принятия антиинфляционных законов и смены руководства Фонда государственного имущества Украины.

После открытия сегодняшнего пленарного заседания А.ЯЦЕНЮК объявил в работе ВР перерыв до 11.00 для согласования позиций по повестке дня.