В Едином Центре увидели украинское ноу-хау – власть в оппозиции к власти

Народный депутат Украины (фракция НУ-НС), председатель политической партии «Единый Центр» Игорь КРИЛЬ считает, что премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО, находясь долгое время в политической оппозиции, утратила способность решать повседневные проблемы и служить обществу – то, чего требует пребывание на высших государственных должностях.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Единого Центра»

«Ю.ТИМОШЕНКО ввела украинское ноу-хау – власть находится в оппозиции к власти. Сегодня она апеллирует уже не столько к парламентской оппозиции – Партии регионов и КПУ, сколько к партнерам по коалиции, которые голосовали за нее и Президента, который вносил ее кандидатуру на должность премьера», – сказал И.КРИЛЬ.

«Ю.ТИМОШЕНКО из-за неспособности преодолеть в себе врожденную и природную склонность к оппозиционной деятельности вредит общему здоровью государства – и политическому, и экономическому. Поэтому, к сожалению, она просто обречена быть вечным оппозиционером, поскольку общество является свидетелем ее постоянных внутренних конфликтов. Всю свою энергию она тратит на поиск врагов, для того чтобы перенести на них ответственность за свои действия. Но это не приносит пользы государству», - убежден он.

И.КРИЛЬ предусматривает, что в случае, если Ю.ТИМОШЕНКО получит еще больше полномочий, она не сможет избавиться своей тяги к оппозиционности.

«Можно лишь прогнозировать, что произойдет при таких обстоятельствах – Ю.ТИМОШЕНКО просто станет в оппозицию к собственному народу, потому что больше будет уже не к кому», – считает И.КРИЛЬ.