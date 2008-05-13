Экс-мэр Нью-Йорка обещает помочь Кличко

Бывший мэр Нью-Йорка Рудольф ДЖУЛИАНИ обещает помочь кандидату на должность Киевского городского председателя Виталия КЛИЧКО развивать Киев в случае его победы на выборах в столице.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Р.ДЖУЛИАНИ заявил сегодня в Киеве на презентации программы «Инвестиции в будущее».

«Я думаю, Виталий должен воспользоваться своим авторитетом за счет своих заслуг в боксе… На этом можно сыграть в пользу Киева и всей Украины. А я всячески буду способствовать ему в этом», - сказал экс-мэр Нью-Йорка.

По мнению Р.ДЖУЛИАНИ, первое, что необходимо будет сделать В.КЛИЧКО и его команде после победы на киевских выборах, - начать активную борьбу с коррупцией.

«Если бы я стал мэром Киева или Виталий, я бы посоветовал ему издать декларацию «Нет коррупции», - сказал Р.ДЖУЛИАНИ, добавив при этом, что после улучшения ситуации инвестиционный климат в украинской столице станет благоприятным, и предприниматели будут вкладывать средства в экономику Киева.

В то же время экс-мэр Нью-Йорка рекомендует В.КЛИЧКО поступать таким же образом, как и он в свое время, а именно всячески рекламировать Киев, не забывая при этом, что в Украине существует еще 4-5 городов с таким же потенциалом, как и у Киева.

«Поэтому мэр должен рекламировать свой город, чтобы люди были заинтересованы в нем», - отметил Р.ДЖУЛИАНИ.

В контексте сказанного, он еще раз подчеркнул: «Все то, что я делал, как мэр Нью-Йорка, я ему (В.КЛИЧКО – УНИАН) посоветовал».

Р.ДЖУЛИАНИ в своем выступлении неоднократно подчеркивал, что для создания атмосферы благоприятствования инвестициям в Киеве необходима стабильность. «Чтобы люди (инвесторы) были спокойны за свои инвестиции», - отметил он.

В свою очередь, В.КЛИЧКО, выступая перед представителями украинского политикума, акцентировал свое внимание на том, что в случае избрания киевским градоначальником, он будет использовать передовой управленческий опыт руководителей других городов, в том числе крупных американских и европейских.

«Я думаю, что тот опыт, которым владеет Р.ДЖУЛИАНИ, он бесценен», - сказал В.КЛИЧКО.

Говоря о своем участии в избирательной кампании на пост Киевского городского председателя, В.КЛИЧКО отметил, что в избирательной кампании он использует свой авторитет, заработанный за долгие годы в спорте.

«И я уверен, что нам удастся сделать Киев центральным городом Европы», - подчеркнул В.КЛИЧКО.

Справка УНИАН. Мэр Нью-Йорка с 1994 по 2001 г. Р.ДЖУЛИАНИ согласился стать советником кандидата в мэры Киева В.КЛИЧКО. Ожидается, что Р.ДЖУЛИАНИ и его команда помогут В.КЛИЧКО инновационными технологиями разрешение дорожно-транспортных проблем, обновление инженерных коммуникаций, улучшение системы управления городом.

Р.ДЖУЛИАНИ - один из самых успешных мэров в США. Он имеет опыт внедрения курса на стремительный экономический рост Нью-Йорка и эффективного восстановления города после террористического нападения 11 сентября 2001 года.