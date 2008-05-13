В НУ-НС заявляют, что БЮТ искусственно провоцирует противостояние

Блок Юлии Тимошенко искусственно провоцирует противостояние в демократической коалиции.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении политического совета блока “Наша Украина – Народная самооборона».

“Блок НУ-НС обеспокоен беспрецедентными событиями в Верховной Раде Украины. Одна из двух фракций правящего большинства, а именно фракция БЮТ, заблокировала работу парламента. Таким образом мы являемся свидетелями уникального факта, когда работу парламента блокирует не оппозиционная, а правящая фракция, которая в составе коалиции несет ответственность за состояние и последствия законодательного процесса”, говорится в заявлении.

Члены политсовета НУ-НС считают, что БЮТ выдумывает различные поводы для срыва работы Верховной Рады. “По последней версии, озвученной уже после блокирования трибуны, БЮТ требует рассмотрения законопроектов, направленных на борьбу с инфляцией. При этом для нас остается загадкой, кто же именно выступает против рассмотрения этих законопроектов”, - отмечается в документе.

“Этот странный стук в открытые двери еще раз свидетельствует, что наши партнеры по коалиции, к сожалению, искусственно провоцируют противостояние даже там, где для него нет никаких оснований”, - убеждены в НУ-НС.

Члены блока констатируют, что в результате блокирования трибуны фракцией БЮТ было сорвано выступление Президента Украины с ежегодным Посланием к Верховной Раде, которое является конституционной обязанностью главы государства.

“По нашему мнению, есть две реальные причины таких действий. Во-первых, неспособность финансово-экономического блока правительства справиться с инфляционными явлениями, а во-вторых – кулуарный сговор БЮТ с Партией регионов с целью внести в Конституцию Украины изменения, которые не только передадут всю власть в стране нестабильной Верховной Раде, но и поставят под угрозу само существование независимого и целостного Украинского государства”, - убеждены в НУ-НС.

Также «Наша Украина – Народная самооборона» считает необоснованными попытки БЮТ переложить ответственность за инфляцию на Президента, председателей местных администраций и даже загадочные международные финансовые центры.

“Экономические проблемы не решаются путем блокирования трибуны, создания конфликтов и перекладывания проблем на других. Для решения этих проблем нужна согласованная командная работа и осуществление реформ, предусмотренных коалиционным соглашением. При этом претензии премьер-министра к главе Секретариата Президента не должны быть поводом для развала демократической коалиции”, - убеждены члены НУ-НС.

В заявлении также отмечается, что вызванное невзвешенными действиями БЮТ противостояние ослабляет позиции Украины на международной арене, подрывает ее авторитет в мире и препятствует реализации стратегического курса на европейскую интеграцию.

“Мы заверяем украинский народ, что и в дальнейшем приложим все усилия для сохранения демократической коалиции и стабильности в Украине. Обращаемся к нашим партнерам по коалиции с призывом так же работать для этой цели. Другого пути для ответственных политиков не существует”, - отмечается в документе.