Украина открыла почетное консульство в польском Тарнуве
17:27, 19 октября 2015Политика
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Открыто почетное консульство Украины в Тарнуве.
В Польше открыто новое почетное консульство Украины / twitter.com/adeshchytsia
Об этом сообщил в своем "Твиттере" посол Украины в Польше Андрей Дещица.
"На карте Польши появилось еще одно укр. учреждение - Почетное консульство Украины в Тарнове", - написал он.
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Почетное консульство расположено по улице Словацкого, 12.
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