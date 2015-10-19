Украина открыла почетное консульство в польском Тарнуве

17:27, 19 октября 2015
Политика
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Открыто почетное консульство Украины в Тарнуве.

У Польщі відкрито нове почесне консульство України / twitter.com/adeshchytsia

Об этом сообщил в своем "Твиттере" посол Украины в Польше Андрей Дещица.

"На карте Польши появилось еще одно укр. учреждение - Почетное консульство Украины в Тарнове", - написал он.

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Почетное консульство расположено по улице Словацкого, 12.

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