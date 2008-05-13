Вице-спикер Госдумы РФ: нам все равно придется решать проблему Крыма
Слиска: слова Лужкова - правда
|Любовь СЛИСКА
"Я думаю, что это проявление слабости, прежде всего, со стороны украинского руководства – Ю.ЛУЖКОВ сказал то, что соответствует действительности", - сказала Л.СЛИСКА в связи с реакцией официального Киева на высказывания столичного градоначальника по поводу статуса Севастополя, сообщают "Подробности".
Он отметила: "Нам все равно придется решать проблему Крыма". Л.СЛИСКА полагает, что вопрос о статусе полуострова и, в частности, Севастополя, вполне может быть поставлен, в том числе, в соответствующих международных, правовых инстанциях.
"Важно обеспечить его поддержку необходимыми документами на таком уровне, чтобы нас услышали и чтобы мы могли претендовать на положительное решение", - сказала она.
По словам Л.СЛИСКИ, она всегда считала, что передача Крыма в 1954 году Украине была незаконным решением, принятым фактически единолично. Именно поэтому, считает она, "некоторые вопросы остались, и вместо того, чтобы объявлять Ю.ЛУЖКОВА персоной нон-грата, неплохо было бы сначала разобраться в этих спорных вопросах, соотнести ранее принятые решения с нормами международного права".
"Санкции всегда применять легче, чем отвечать по закону и искать компромиссы", - подчеркнула Л.СЛИСКА. Она полагает, что Россия и Украина в данной ситуации заинтересованы в том, чтобы в Крыму были созданы "условия для благоприятного существования".
Что же касается той помощи, которую оказывает правительство Москвы Крыму и Севастополю, то, считает Л.СЛИСКА, украинская сторона могла бы по достоинству ее оценить вместо того, чтобы принимать столь жесткие меры в отношении мэра столицы. "Я считаю, это неправильно", - сказала Л.СЛИСКА.
Справка УНИАН. 10 мая в Симферопольском аэропорту Ю.ЛУЖКОВУ, известному своими заявлениями о принадлежности Крыма и Севастополя к России, сотрудники СБУ вручили письменное предупреждение о недопустимости противоправных действий.
11 мая, выступая в Севастополе на концерте по случаю 225-й годовщины основания Черноморского флота РФ, Ю.ЛУЖКОВ заявил, что вопрос о Севастополе «остался нерешенным».
Ю.ЛУЖКОВ отметил: «Севастополь в 1948 году был выделен как город, который вошел в подчинение государству. В 1954 году Севастополь не вошел в число тех областей, тех территорий, которые Никита Хрущев передал Украине. И мы говорим о том, что этот вопрос остался нерешенным, мы его будем решать. Мы его будем решать в интересах той правды, в интересах тех государственных позиций и того государственного права, которые имеет Россия по отношению к своей военно-морской базе – Севастополю».
12 мая Служба безопасности Украины запретила Ю.ЛУЖКОВУ въезд на территорию нашего государства.
В тот же день Министерство иностранных дел РФ заявило, что расценивает как недружественный шаг запрет Ю.ЛУЖКОВУ на въезд на территорию Украины.
В комментарии Департамента информации и печати МИД России отмечается, что Ю.ЛУЖКОВ «выразил лишь мнение, которое, кстати, совпадает с точкой зрения большинства россиян, болезненно воспринявших распад СССР, что, как представляется, никоим образом не является покушением на суверенитет Украины».