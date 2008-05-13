Вице-спикер Госдумы РФ: нам все равно придется решать проблему Крыма

Вице-спикер Госдумы РФ от фракции "Единая Россия" Любовь СЛИСКА считает, что руководство Украины проявило слабость, запретив мэру Москвы Юрию ЛУЖКОВУ въезд на свою территорию.

"Я думаю, что это проявление слабости, прежде всего, со стороны украинского руководства – Ю.ЛУЖКОВ сказал то, что соответствует действительности", - сказала Л.СЛИСКА в связи с реакцией официального Киева на высказывания столичного градоначальника по поводу статуса Севастополя, сообщают "Подробности".

Он отметила: "Нам все равно придется решать проблему Крыма". Л.СЛИСКА полагает, что вопрос о статусе полуострова и, в частности, Севастополя, вполне может быть поставлен, в том числе, в соответствующих международных, правовых инстанциях.

"Важно обеспечить его поддержку необходимыми документами на таком уровне, чтобы нас услышали и чтобы мы могли претендовать на положительное решение", - сказала она.

По словам Л.СЛИСКИ, она всегда считала, что передача Крыма в 1954 году Украине была незаконным решением, принятым фактически единолично. Именно поэтому, считает она, "некоторые вопросы остались, и вместо того, чтобы объявлять Ю.ЛУЖКОВА персоной нон-грата, неплохо было бы сначала разобраться в этих спорных вопросах, соотнести ранее принятые решения с нормами международного права".

"Санкции всегда применять легче, чем отвечать по закону и искать компромиссы", - подчеркнула Л.СЛИСКА. Она полагает, что Россия и Украина в данной ситуации заинтересованы в том, чтобы в Крыму были созданы "условия для благоприятного существования".

Что же касается той помощи, которую оказывает правительство Москвы Крыму и Севастополю, то, считает Л.СЛИСКА, украинская сторона могла бы по достоинству ее оценить вместо того, чтобы принимать столь жесткие меры в отношении мэра столицы. "Я считаю, это неправильно", - сказала Л.СЛИСКА.

Справка УНИАН. 10 мая в Симферопольском аэропорту Ю.ЛУЖКОВУ, известному своими заявлениями о принадлежности Крыма и Севастополя к России, сотрудники СБУ вручили письменное предупреждение о недопустимости противоправных действий.

11 мая, выступая в Севастополе на концерте по случаю 225-й годовщины основания Черноморского флота РФ, Ю.ЛУЖКОВ заявил, что вопрос о Севастополе «остался нерешенным».

Ю.ЛУЖКОВ отметил: «Севастополь в 1948 году был выделен как город, который вошел в подчинение государству. В 1954 году Севастополь не вошел в число тех областей, тех территорий, которые Никита Хрущев передал Украине. И мы говорим о том, что этот вопрос остался нерешенным, мы его будем решать. Мы его будем решать в интересах той правды, в интересах тех государственных позиций и того государственного права, которые имеет Россия по отношению к своей военно-морской базе – Севастополю».

12 мая Служба безопасности Украины запретила Ю.ЛУЖКОВУ въезд на территорию нашего государства.

В тот же день Министерство иностранных дел РФ заявило, что расценивает как недружественный шаг запрет Ю.ЛУЖКОВУ на въезд на территорию Украины.

В комментарии Департамента информации и печати МИД России отмечается, что Ю.ЛУЖКОВ «выразил лишь мнение, которое, кстати, совпадает с точкой зрения большинства россиян, болезненно воспринявших распад СССР, что, как представляется, никоим образом не является покушением на суверенитет Украины».