В ВР никого не пускают: можно только выйти из парламента

Вечернее планерное заседание Верховной Рады, скорее всего, не состоится.

Как передает корреспондент УНИАН, заместитель председателя депутатской фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ сообщил журналистам, что во время консультаций лидеров фракций не удалось достичь каких-либо договоренностей относительно разблокирования работы ВР.

По его словам, завтра в 10.00 продолжатся консультации у председателя ВР.

Народный депутат, член фракции “Наша Украина - Народная самооборона” Владимир АРЬЕВ в интервью УНИАН также высказал сомнение, что парламент сегодня возобновит нормальную работу.

Сейчас в здание ВР никого не впускают, из него можно только выйти.