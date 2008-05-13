В НУ-НС подозревают, что БЮТ ищет союза с Партией регионов

Народный депутат, председатель Украинской народной партии Юрий КОСТЕНКО не исключает создания политического союза БЮТ с Партией регионов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе УНП, такое мнение он высказал в эфире первого канала украинского радио.

По мнению Ю.КОСТЕНКО, попытка БЮТ узаконить свою редакцию конституционных изменений без разработки единого проекта таких изменений от демкоалиции является «отходом БЮТ к Партии регионов и поиск с ней политического союза в дальнейшей работе».

Ю.КОСТЕНКО отметил, что такая позиция БЮТ «может привести к серьезным конфликтам в среде демократических сил», поскольку с 2004 года «избиратель трижды поддерживал демократические силы, однако уровень жизни его не улучшился».

По мнению лидера УНП, «победителей в этой войне не будет». Вместо этого «избиратель на следующих выборах, когда бы они не проходили, будет предоставлять преимущество третьей силе – антиукраинской, поєтому цена таких экспериментов является слишком высокой», – отметил Ю.КОСТЕНКО.

Как сообщал УНИАН, фракции Блока Юлии Тимошенко и Партии регионов настаивают на создании Временной специальной комиссии Верховной Рады Украины по внесению изменений в Конституцию.

В то же время, лидер фракции «Наша Украина – Народная самооборона» Вячеслав КИРИЛЕНКО от имени фракции неоднократно заявлял, что голосование членов БЮТ за создание ВСК относительно Конституции может привести к расколу коалиции.

БЮТ настаивает, чтобы 15 мая в ВР состоялось голосование относительно создания Временной специальной комиссии.

В свою очередь, Партия регионов готовит собственный вариант изменений в Конституцию, которые планирует доработать через неделю.