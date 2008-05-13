В НУ-НС подозревают, что БЮТ ищет союза с Партией регионов
«Победителей в этой войне не будет»
Народный депутат, председатель Украинской народной партии Юрий КОСТЕНКО не исключает создания политического союза БЮТ с Партией регионов.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе УНП, такое мнение он высказал в эфире первого канала украинского радио.
По мнению Ю.КОСТЕНКО, попытка БЮТ узаконить свою редакцию конституционных изменений без разработки единого проекта таких изменений от демкоалиции является «отходом БЮТ к Партии регионов и поиск с ней политического союза в дальнейшей работе».
Ю.КОСТЕНКО отметил, что такая позиция БЮТ «может привести к серьезным конфликтам в среде демократических сил», поскольку с 2004 года «избиратель трижды поддерживал демократические силы, однако уровень жизни его не улучшился».
По мнению лидера УНП, «победителей в этой войне не будет». Вместо этого «избиратель на следующих выборах, когда бы они не проходили, будет предоставлять преимущество третьей силе – антиукраинской, поєтому цена таких экспериментов является слишком высокой», – отметил Ю.КОСТЕНКО.
Как сообщал УНИАН, фракции Блока Юлии Тимошенко и Партии регионов настаивают на создании Временной специальной комиссии Верховной Рады Украины по внесению изменений в Конституцию.
В то же время, лидер фракции «Наша Украина – Народная самооборона» Вячеслав КИРИЛЕНКО от имени фракции неоднократно заявлял, что голосование членов БЮТ за создание ВСК относительно Конституции может привести к расколу коалиции.
БЮТ настаивает, чтобы 15 мая в ВР состоялось голосование относительно создания Временной специальной комиссии.
В свою очередь, Партия регионов готовит собственный вариант изменений в Конституцию, которые планирует доработать через неделю.