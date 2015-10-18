Украина и Польша: скованные одной цепью, связанные одной целью?

В начале октября Фонд имени Стефана Батория провел в Варшаве любопытную дискуссию, посвященную политике безопасности Украины и Польши. Прозвучавшие там оценки и высказывания кажутся полезными для анализа состояния двусторонних отношений и политической ситуации в Центральной Европе в целом.

Мероприятие проходило на фоне увеличения численности беженцев в Европе. Этот фактор весьма чувствителен для ЕС, в котором и без того нет единства в отношении России и Владимира Путина. Поляки уже успели избавиться от связанных с вступлением в НАТО опасений в связи с возможной российской агрессией. Им удалось решить вопросы европейской и евроатлантической интеграции во время относительной слабости России, и сегодня польские политики и эксперты весьма настойчиво раздают украинским представителям советы. Есть два ключевых момента для понимания ситуации: Украина во многом сама виновна в упущенных шансах, но позиция польской стороны зачастую озвучивается менторским тоном.

Польша серьезно продвинулась на пути осуществления реформ и, по большому счету, своими действиями во внутренней и внешней политике заслужила право давать Украине советы.

Сумев провести в начале 90-х шоковую терапию в экономике и заметно увеличив свой политический вес после вступления в ЕС, Польша получила немало преимуществ. Ее последовательная линия по поддержке нашей страны – свидетельство наличия стратегического видения перспектив двустороннего партнерства. Но Киев кажется Варшаве не слишком восприимчивым к советам партнером. Ситуацию усугубляет пробуксовывание «Восточного партнерства» из-за внутриполитического кризиса в Молдове и интенсивного заигрывания Азербайджана с Кремлем.

Польская элита не до конца поняла поведение украинских парламентариев, принявших в апреле этого года закон о декоммунизации сразу после выступления с трибуны Верховной Рады тогдашнего польского президента Бронислава Коморовского. В законе, как известно, упоминается в позитивной тональности УПА, которую в Польше воспринимают совсем с другими чувствами. И поднятие на щит бывшими «регионалами» темы «волынской резни» имеет под собой вполне логичное объяснение. Ряд польских экспертов полагает, что апрельский инцидент в Верховной Раде был одной из причин поражения Коморовского в президентской гонке. При этом стоит отметить, что новый глава Польши, Анджей Дуда, пока не слишком спешит протягивать руку Украине. В партии «Право и справедливость», претендующей сегодня на полномасштабный политический реванш (25 октября в Польше пройдут парламентские выборы), считают Петра Порошенко излишне пронемецким политиком и не понимают, почему Польшу не пригласили в качестве участника переговоров об урегулировании на Донбассе.

Представители польской элиты тем временем дискутируют о том, устоит или нет Украина под российским натиском. Их мнения по важным вопросам – поставки летального вооружения и экономическая помощь нашей стране – разнятся. Они признают, что польские избиратели не хотят сближения с конфликтной зоной. Но, с другой стороны, именно в Польше и странах Балтии больше всего интересуются проявлениями гибридной войны – там понимают, что гипотетическое поражение Украины будет нести именно им прямую и реальную российскую угрозу.

В истории украинско-польских отношений немало сложных страниц, да и не могло быть иначе на «кровавых землях», как назвал американский историк Тимоти Снайдер территорию между Балтийским и Черным морями.

Поэтому формула «Прощаем и просим прощения» в нынешней ситуации выглядит уникальной. Наивно отрицать, что в Европе существует усталость от украинских проблем и отсутствует опыт практической интеграции столь крупного и до сих пор не реформированного государства. В качестве адвоката Украины и его проводника-шерпы Польша получит немало бонусов, способных усилить ее политическое влияние в Европейском Союзе. Тем же, кто сомневается в целесообразности стратегического партнерства Киева и Варшавы, стоит лишь представить отсутствие Украина на политической карте Европы и перспективы Польши в этом контексте. И помнить, что Польше симпатизирует 58% украинцев, что позволяет выстраивать двусторонние отношения на надежном фундаменте.

Евгений Магда