У регионалов свой взгляд на события в ВР

Сегодняшние действия БЮТ направлены на досрочные президентские выборы, заявил корреспонденту УНИАН народный депутат Украины Александр ЕФРЕМОВ (фракция Партии регионов).

Он отметил, что еще при формировании нынешнего большинства в Верховной Раде «мы предполагали такой вариант развития событий». По его словам, «к сожалению, в очередной раз мы не ошиблись в своих прогнозах».

Депутат отметил, что сегодняшние события в ВР – это «раскручивание механизма», который задействован для проведения досрочных президентских выборов.

А.ЕФРЕМОВ отметил, что сегодняшняя ситуация свидетельствует «о полном отсутствии взаимопонимания внутри коалиции». По его словам, сегодня блокируется работа парламента «под надуманным поводом борьбы за кресло председателя Фонда госимущества Украины».

Он заявил, что такие действия БЮТ не поддерживаются большинством народных депутатов, которые выступают за нормальную работу парламента.