Лужкова хотят сделать почетным севастопольцем

Народный фронт «Севастополь – Крым - Россия» и «Евразийский союз молодежи» считают, что заявления мэра Москвы Юрия ЛУЖКОВА о статусе Севастополя не противоречат нормам международного права, и предлагают присвоить ему звание почетного гражданина Севастополя.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе оппозиционного проекта «Другая Украина».

«Заявление ЛУЖКОВА полностью соответствует политическим взглядам сторонников и соратников национального оппозиционного политического проекта «Другая Украина». «Народный фронт «Севастополь – Крым - Россия» и «Евразийский союз молодежи», проанализировав недавние заявления мэра Москвы Ю.ЛУЖКОВА, не видят причины для объявления его персоной нон-грата», - отмечают эти организации.

Данные организации считают, что заявления мэра Москвы, касающееся статуса «города русской славы – Севастополя», полностью отвечают «общему настроению крымчан и Украины в целом и никак не противоречат нормам международного права».

Также эти организации заявляют, что если украинские спецслужбы будут применять к мэру Москвы неправомерные действия, то они считают "своим гражданским долгом" выступить с протестными акциями в Украине.

Как сообщал УНИАН, 10 мая в Симферопольском аэропорту Ю.ЛУЖКОВУ сотрудники СБУ вручили письменное предупреждение о недопустимости противоправных действий.

11 мая Ю.ЛУЖКОВ заявил, что вопрос о Севастополе «остался нерешенным». Мэр Москвы отметил: «Севастополь в 1948 году был выделен как город, который вошел в подчинение государству. В 1954 году Севастополь не вошел в число тех областей, тех территорий, которые Никита Хрущов передал Украине. И мы говорим о том, что этот вопрос осталось нерешенным, мы его будем решать. Мы его будем решать в интересах той правды, в интересах тех государственных позиций и того государственного права, которые имеет Россия по отношению к своей военно-морской базе – Севастополю».

12 мая начальник пресс-службы СБУ Марина ОСТАПЕНКО сообщила, что Служба безопасности Украины запретила Ю.ЛУЖКОВУ въезд на территорию нашего государства.

По ее словам, в связи с тем, что Ю.ЛУЖКОВ проигнорировал предупреждение СБУ о недопустимости совершения действий, которые наносят вред национальным интересам Украины и ее территориальной целостности, отныне мэру Москвы запрещен въезд в Украину.

Как отметила М.ОСТАПЕНКО, СБУ выясняет все обстоятельства провокационных высказываний Ю.ЛУЖКОВА в Севастополе 11 мая в связи с возможной его причастностью к отмыванию "грязных средств" на территории Севастополя.