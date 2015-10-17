Меркель: Правительство Яценюка делает очень мужественные шаги

"Украина ступила на смелый путь", - заявила она в специальном интервью накануне Украинско-немецкого инвестиционного форума, который состоится 23 октября в Берлине.

"Я радуюсь возможности встретиться с моим коллегой Арсением Яценюком. Мы долго планировали эту экономическую конференцию. И я также надеюсь, что она будет успешной, потому что Украина ступила на смелый путь", - сказала она.

Федеральный канцлер отметила, что Украина стремится приблизиться к Европейскому Союзу, в рамках Восточного партнерства было заключено соглашение об ассоциации.

"И теперь должно состояться обновление экономики. И это на фоне того, что Крым был противоправно аннексирован, а также как и раньше сохраняется хрупкое положение в Донецком и Луганском регионах, которые оккупированы сепаратистами при помощи российской стороны, в результате чего Украина имеет сложности. Все это делает экономическую ситуацию, конечно, очень сложной. И поэтому я надеюсь, что эта экономическая конференция действительно будет поддержкой на пути Украины", - отметила она.

Меркель подчеркнула, что Украина получила программу от Международного валютного фонда – с довольно жесткими условиями: "Однако, я надеюсь, что в долгосрочной перспективе будут созданы условия для успешных реформ; именно в процессе этого и сейчас находится Украина".

Она подчеркнула, что Германия готова помочь за счет собственных промышленных ресурсов и предприятий, готовых инвестировать в случае, если правовые рамочные условия будут выполнены.

"И тут Украине еще много надо сделать. Правительство Арсения Яценюка тоже это делает, прибегая к очень мужественным шагам. Необходимо ослабить доминирующую роль олигархов, обеспечить прозрачность, нужна борьба с коррупцией. И все это – очень важные рамочные условия, на которые будут обращать внимание инвесторы – особенно, конечно, немецкие", - добавила она.