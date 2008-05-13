НУ-НС зовет своих министров на совещание
11:07, 13 мая 2008Политика
2009 0
Для выработки дальнейших действий
|Владислав КАСЬКИВ
Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил народный депутат от НУ-НС Владислав КАСЬКИВ.
По его словам, в заседании примут участие представители Кабинета министров, которые вошли в состав правительства по квоте НУ-НС.
При этом В.КАСЬКИВ не стал прогнозировать, какие решения могут быть приняты во время заседания.
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