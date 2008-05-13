НУ-НС зовет своих министров на совещание

Фракция НУ-НС сразу после завершения брифинга Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО проведет заседание для выработки дальнейших действий по разрешению ситуации в Верховной Раде.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил народный депутат от НУ-НС Владислав КАСЬКИВ.

По его словам, в заседании примут участие представители Кабинета министров, которые вошли в состав правительства по квоте НУ-НС.

При этом В.КАСЬКИВ не стал прогнозировать, какие решения могут быть приняты во время заседания.